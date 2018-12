Nuovo presidio sanitario, Mazzeo (PD): "Compimento di un percorso che permetterà di migliorare i servizi"

“Altri impegni istituzionali mi hanno impedito stamani di essere fisicamente presente a Cascina, ma quello di oggi è un giorno importantissimo per il nostro territorio. Giunge finalmente a compimento un percorso iniziato oltre 10 anni fa, che come Regione Toscana abbiamo fortemente voluto e sul quale abbiamo deciso di investire risorse ingenti. Una struttura che migliora sicuramente le condizioni lavorative del personale sanitario e dei professionisti che opereranno al suo interno ma che, soprattutto, permetterà di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi offerti ai cittadini”. Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta l’inaugurazione del nuovo presidio sanitario nel comune di Cascina che va a sostituire la struttura, ormai vetusta, situata a Navacchio.

“Resta un unico neo ancora da risolvere ed è quello relativo al parcheggio – conclude Mazzeo – Su questo servirà quanto prima attivare un tavolo di lavoro per trovare una soluzione condivisa. Dal momento che come Regione abbiamo finanziato l’80% dell’intervento sulla nuova struttura, chiediamo fin da adesso che anche l’amministrazione comunale faccia la sua parte e contribuisca alla realizzazione di quest’ultimo pezzetto di intervento fondamentale per garantire al 100% la fruibilità del distretto”.

Fonte: Gruppo PD Consiglio Regionale

