Primarie Pd Signa, Sara Ambra e Giampiero Fossi lottano per la candidatura a sindaco

Signa potrà scegliere il candidato sindaco Pd per il 2019 con le primarie di domenica 9 dicembre. Due i candidati, entrambi provenienti dall'esperienza di governo del sindaco Alberto Cristianini. L'ex vice sindaco Sara Ambra, in carica fino al 26 ottobre dello scorso anno ed estromessa per "questioni di carattere politico", e l'attuale assessore alla cultura Giampiero Fossi, direttore del museo Casa Caruso di Lastra, si daranno battaglia. Signa al momento è uno dei municipi nei quali si andrà a votare con un sindaco che non si ricandida per fine del secondo mandato e uno dei quali i Democratici hanno scelto il metodo delle primarie invece della candidatura unitaria. Si potrà votare dalle 9 alle 23 con documento di identità alla mano e sottoscrizione di almeno un euro. Tra gli endorsement per la 35enne Sara Ambra si è schierata la consigliera regionale Monia Monni; Fossi invece ha avuto l'appoggio del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

