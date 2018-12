Protocollo per il rilancio dell'Alta Val di Cecina, i sindaci chiedono accordi di programma specifici

«E' indispensabile un cronoprogramma e servono accordi di programma specifici, sulle varie azioni di rilancio individuate».

A dirlo i sindaci dell’Alta Val di Cecina riunitisi a Palazzo dei Priori di Volterra lo scorso 28 novembre per l’incontro richiesto dalla CGIL zonale in merito all’attuazione del Protocollo di intesa per il rilancio dell'Alta Val di Cecina. In questa sede si è convenuto di organizzare a parte, allargato alle altre organizzazioni sindacali, un incontro di approfondimento sulle materie su cui verte l’accordo.

Il fine è quello di costituire un tavolo tecnico che, in Regione Toscana, riesca a fornire tutte le informazioni utili sullo stato di avanzamento nell'attuazione del protocollo e di intervenire concretamente su alcuni punti strategici sui quali si attendono risposte

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

