Sopralluogo di Poggianti (Centrodestra) alle scuole di Ponzano

Si è tenuto quest'oggi un sopralluogo del consigliere di opposizione Andrea Poggianti (Il Centrodestra per Empoli) alle scuole elementari e materne di Ponzano. Queste le considerazioni per quanto riguarda la struttura: "È in buono stato, ma che presentano infiltrazioni di acqua, sbalzi di temperatura, qualche problema strutturale e di insonorizzazione, guano di piccione e mancanza di vie di fuga nel lato scuola primaria. Entrambe necessitano di una copertura sul lungo vialetto di ingresso per riparare i bambini sotto la pioggia. I primi soldi dovrebbero essere investiti per apportare questi miglioramenti".

