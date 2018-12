Stagno-Indicatore, primo incontro sul progetto tra Signa e Lastra

Primo incontro questa mattina presso il Comune di Lastra a Signa del dibattito pubblico relativo al progetto di fattibilità tecnico - economico della Bretellina Stagno– Indicatore, come previsto da legge regionale. In particolare gli amministratori dei comuni di Lastra a Signa e Signa, presenti sia il sindaco Angela Bagni che il sindaco Alberto Cristianini, hanno avviato la progettazione delle varie fasi del dibattito pubblico insieme al responsabile del dibattito Andrea Pillon. Presente anche Luciano Moretti dirigente dell’autorità regionale per la partecipazione e Vincenzo De Crescenzo della direzione regionale viabilità. All’incontro preparatorio di questa mattina ne succederanno altri in cui gli amministratori dei due comuni e il responsabile del dibattito decideranno tempi e luoghi degli incontri, dovranno stilare un dossier sul progetto e intervistare alcuni attori e opinion leader dei due territori. A febbraio il dibattito si aprirà a tutta la cittadinanza con inizialmente una presentazione informativa sul progetto esistente e su altre ipotesi di tracciato, saranno poi promossi degli approfondimenti tematici e infine raccolte le osservazioni. In tutto il dibattito pubblico, che sarà accompagnato da un sito internet dedicato, dovrebbe durare 4 mesi.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

