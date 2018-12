Teatro del maggio, in scena la seconda recita de La traviata di Giuseppe Verdi

Terza recita per La traviata di Giuseppe Verdi, che torna sul palcoscenico del Maggio mercoledì 5 dicembre alle 20. L’opera, con la drammaturgia e regia di Francesco Micheli che, in questa occasione, vede sul podio il maestro Enrico Calesso dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, è entrata a far parte del repertorio del Maggio. Dopo aver debuttato due mesi fa nello scorso mese di settembre, per la Trilogia Popolare Verdiana assieme a Il trovatore e Rigoletto, La traviata (altre 7 dicembre alle 20; 9 dicembre alle 15:30 in occasione del 90° anniversario dell’Orchestra del Maggio) vede Ekaterina Bakanova nel ruolo di Violetta.

Il colore emblema de La Traviata, nella rilettura di Francesco Micheli, è il bianco, simbolo della purezza, colore delle camelie (la storia è ispirata al racconto La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio), che rappresenta il candore di Violetta. Un candore interiore, che va ben oltre i vestiti con cui è abbigliata o le azioni che compie (nella regia di Francesco Micheli, Violetta si immerge anche in una enorme coppa come una ballerina di burlesque e indossa abiti molto vistosi) e che guarda piuttosto all’autenticità del suo animo. Purezza e autenticità che, alla fine dell’opera, non vedono la protagonista accasciarsi sul palcoscenico stroncata dalla tisi, ma allontanarsi verso un simbolico orizzonte, come un’ascesi verso un’altra dimensione.

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino

