Un lavoro sotto l'albero, oltre 700 posizioni aperte in Italia. Più di 80 in Toscana

Il Natale si avvicina, come tutti gli anni. Regali, feste, amici, momenti di relax e anche di riflessione e bilanci. Quale migliore regalo, quest’anno, se non trovare un nuovo lavoro sotto l’albero? ETJCA - Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, propone oltre 700 posizioni in vista delle molteplici attività previste in tutta Italia per le prossime festività.

Addetti alle vendite, al confezionamento, professionisti del settore alberghiero e della ristorazione, insieme a magazzinieri, operai, OSS, professionisti nella produzione industriale, hostess di cassa, ingegneri elettronici e molti altri.

Le feste diventano un’occasione speciale per chi è alla ricerca di un lavoro, la vigilia di una nuova avventura professionale. Un impiego temporaneo e stagionale, colto come opportunità natalizia, può poi rivelarsi una possibilità concreta e stabile di inserimento in una azienda o un modo per fare esperienza e arricchire il proprio CV. E’ anche un sistema per farsi conoscere dalle aziende che possono valutare il personale temporaneo, soprattutto a livello di soft skill, e decidere in un secondo momento di impiegarlo in ruoli più stabili.

Nel Nord Italia sono più di 150 le offerte in vista del Natale; in Lombardia si cercano prevalentemente addetti banco pescheria, addetti banco macelleria, addetti banco salumeria, hostess di cassa. In Liguria e Piemonte si selezionano specialisti nel confezionamento e operai di produzione per aziende alimentari. In Veneto le attuali ricerche riguardano il settore della produzione principalmente metalmeccanica e della logistica.

Tante le opportunità anche nel centro Italia dove solo in Emilia Romagna le figure ricercate sono più di 200 tra ingegneri elettronici, magazzinieri, programmatori, periti meccanici, impiegati commerciali, elettricisti, OSS e più di 50 professionisti nell’ambito della produzione industriale.

In Toscana si selezionano 15 addetti inventario, 29 professionisti del settore metallurgico e più di 40 figure tra beauty consultant, sales engineer, elettricisti e manutentori elettromeccanici.

Nel Lazio si selezionano addetti all’inventario e alle vendite, operatori call center assistenza clienti inbound, ingegneri gestionali/elettronici/ambientali, sviluppatori, manutentori elettrici/meccanici per un totale di 63 posizioni aperte. In Umbria si ricercano professionisti della ristorazione, nello specifico aiuto pasticcere e aiuto cuoco. In Abruzzo sono fortemente richiesti tornitori, saldatori, verniciatori, commerciale estero, operai del settore tessile e ingegneri gestionali.

Anche nel sud Italia e nelle Isole sono tante le proposte di lavoro soprattutto in Puglia e Sardegna, dove si selezionano circa 150 professionisti soprattutto del settore metallurgico e industriale. Nello specifico, in Sardegna si ricercano 20 saldatori, 10 operai generici e 10 tubisti oltre ad addetti all’inventario, camerieri e pizzaioli mentre in Puglia oltre 48 tra professionisti del settore alberghiero e della ristorazione, esperti nelle telecomunicazioni (operatori call center, customer care), fresatori, saldatori, laminatori, serramentisti e disegnatori CAD.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it.

Fonte: Etjca- Ufficio Stampa

