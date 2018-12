Abusi sulla figlia dall'età di 11 anni fino al 15 compleanno: per l'infamante accusa un 43enne italiano ha patteggiato 2 anni di reclusione con pagamento di denaro alla giovane e alla madre come parti civili. Il processo si sarebbe tenuto a Firenze. La minore durante l'incidente probatorio avrebbe confermato le accuse nei confronti del padre, indicando come le violenze fossero avvenute spesse volte nel bagno di casa.

