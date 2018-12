Al via sabato la VIII edizione della Mezza Maratona di San Miniato

Torna l’appuntamento con la Mezza Maratona di San Miniato. L'ottava edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Sport e solidarietà San Miniato, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio e il Comune di San Miniato, prenderà il via sabato 8 dicembre, con partenza alle 9.30 dalla Casa Culturale. Cinque le tipologie di gara: la mezza maratona classica da 21,97 km, la staffetta in due (10 km + 11,97 km), il Fit Walking, la Marcia non competitiva e la Mini – Run per i più piccoli.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, sarà modificata la viabilità con l’istituzione del divieto di sosta in piazza Pizzigoni, piazza Giulio Scali, piazza Impastato, via Pizzigoni e via Codignola fino alle 14. Dalle 8 fino alle 12.30 non sarà possibile parcheggiare l’auto lungo le vie interessate dal passaggio della manifestazione, su ambo i lati di via Pizzigoni, via Covina, via Capocavallo, via Arno e piazza Turati.

Saranno completamente chiuse al traffico veicolare dalle 9.20 fino al passaggio dei podisti via Pizzigoni, Viale Marconi, tratto compreso tra la Statale 67 e via Codignola, via Guerrazzi (dall'intersezione con via Villeneuve lez Avignon a La Catena), via Ilaria Alpi e la rotonda Lucchetta, mentre sarà realizzato un senso unico di marcia in via delle rose, via Veneto, via Isola, via Roffia, via San Michele, via Ontraino, via Asmara (rispetto alla direzione di marcia Isola, Roffia, San Miniato Basso). Sarà realizzato un senso unico alternato in via Tosco Romagnola Est (da via Guerrazzi a via Capocavallo) e sul viale Marconi dalla rotatoria alla stazione, con eventuale chiusura totale nel momento del passaggio dei corridori.

“Otto edizioni per una manifestazione sportiva di grande rilievo per il nostro territorio – commenta l'assessore allo sport David Spalletti -. L'invito che voglio rivolgere alla cittadinanza è a provare a non utilizzare l'auto per una volta, se non in caso di necessità, e a partecipare ad una mattinata di sport all'aria aperta, magari insieme alla propria famiglia, occasione per divertirsi, stare insieme e fare un po' di sana attività fisica”.

