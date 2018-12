Alberi, da domani gli interventi in viale Galileo

Per consentire gli interventi programmati sul patrimonio arboreo cittadino, da domani 6 dicembre scatteranno alcuni provvedimenti sul viale Galileo. In dettaglio si tratta di divieti di sosta h24 a tratti e nei giorni feriali in orario 9-16 si aggiungeranno un restringimento di carreggiata e un senso unico con movieri, sempre a tratti. Previsto inoltre il divieto di transito pedonale con l’istituzione di percorso alternativo

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

