Investita a 4 anni mentre attraversava la strada con la madre sulle strisce pedonali: in via Agnoletti a Prato, zona nord della città, è avvenuto questa mattina l'incidente. La bimba non è in pericolo di vita anche se grave. La polizia municipale si è occupata dei rilievi. La conducente dell'auto è una 26enne che si è fermata immediatamente dopo l'incidente per prestare soccorsi.

Tutte le notizie di Prato