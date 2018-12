Blitz al centro profughi di Vinci, arrestato il terzo uomo che non rispettava l'obbligo di firma

I Carabinieri di Empoli hanno individuato e arrestato D.U.I., nigeriano di 29 anni, richiedente asilo, in esecuzione di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Firenze.

L'uomo era l'ultimo dei tre soggetti raggiunti da un provvedimento di carcerazione dopo che, sottoposti all’obbligo di firma a seguito del ritrovamento di droga nel centro di accoglienza di Vinci dello scorso luglio, avevano smesso di recarsi in Questura.

In un primo momento D.U.I. non era stato individuato dai militari dell’Arma perché irreperibile. Ieri mattina è stato però rintracciato e bloccato a Sovigliana mentre si trovava in compagnia di altri connazionali. Il soggetto è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.

