Piscina comunale, Toti a M5S: "Intervento folle, lo stabile è sicuro"

“L’intervento dei consiglieri regionali di Cinque Stelle sulla piscina di Castelfranco? Una follia. Oppure l’ennesimo tentativo di gettare discredito su tutto e tutti per coprire le proprie incapacità nel governo centrale, dove sembrano trovarsi a proprio agio nel recitare la parte degli “utili idioti” portando consensi al loro alleato”. E’ dura la risposta del sindaco Gabriele Toti alla presa di posizione dei consiglieri regionali pentastellati Irene Galletti e Andrea Quartini in merito alla chiusura dell’impianto castelfranchese. “Basterebbe guardare i documenti per evitare brutte figure – insiste il sindaco -. La piscina è chiusa dal 10 settembre, al termine della stagione estiva, per una serie di lavori urgenti da realizzare alla struttura, riguardanti il consolidamento della parte esterna alla vasca piccola, dopo che analogo lavoro era stato portato a compimento anche nella vasca più grande. Il giorno 11 settembre la Asl ha recapito al Comune una nota per aver rilevato valori di legionella superiori al limite chiedendo quindi un’opera di bonifica. Ma la struttura era già chiusa, e lo è rimasta per tutto questo tempo: e quindi non comprendiamo quale ordinanza avremmo dovuto firmare”. La conclusione del sindaco Toti: “La piscina riapre il prossimo 7 gennaio in totale sicurezza non solo per gli interventi realizzati, ma anche per le analisi che il gestore a svolto in questo periodo e che hanno escluso la presenza del batterio. Ovviamente prima della riapertura la Asl effettuerà nuove rilevazioni. Crediamo quindi che i Cinque Stelle prima di alimentare polemiche e soprattutto facili allarmismi, farebbero bene ad informarsi nelle sedi competenti. Ma forse è più semplice fare sparate...”

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto