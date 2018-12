Fiamme in appartamento, ustionati madre e due figli di 8 e 11 anni

Sono tutti sono gravi, una mamma e i suoi due figli che hanno riportato ustioni sul 50% del corpo per un incendio divampato nel loro appartamento. La donna, una 40enne e i suoi due figli, un bambino di otto anni e una bimba di undici anni, sono rimasti ustionati a casa loro a Firenzuola. I bambini sono stati subito trasferiti all'ospedale pediatrico Meyer mentre per la madre è stato organizzato dal pronto soccorso e dal 118 il trasferimento presso il centro ustionati di Torino. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti per spegnere le fiamme nell'appartamento di Firenzuola in Via Santissima Annunziata.

L’incendio si è sviluppato per cause in corso di accertamento al primo piano.

I vigili del fuoco stanno effettuando la bonifica dei locali e la messa in sicurezza.

Tutte le notizie di Firenzuola