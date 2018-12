Firenze-Madrid nel segno della protezione civile: nasce il gemellaggio

La Prociv-Arci nazionale con il suo presidente Fabio Mangani ha firmato un gemellaggio a Madrid con la Anav, Federazione Spagnola di Protezione Civile.

L'evento è da considerarsi veramente eccezionale in quanto il sistema italiano di protezione civile che racchiude migliaia di associazioni di Volontariato di Protezione Civile delle quali, quasi 40 associazioni nazionali come la Prociv-Arci componenti la Consulta Nazionale di Volontariato istituita dalla Presidenza del Consiglio, il presidente dell'Anav Arturo Fuente abbia scelto proprio la Prociv-Arci invitando il suo presidente Fabio Mangani alla firma del documento di gemellaggio e alla consegna dello stemma con la corona della Federazione Spagnola.

In quella occasione sono state gettate le basi per la costruzione della Protezione Civile Europea, alla quale Fabio Mangani stava già lavorando da molto tempo, per la quale ha già avviato una collaborazione iniziale con la Federazione Nazionale Francese già dal 2011. Fabio Mangani e la Prociv-Arci hanno in programma di avviare un contatto anche con la Federazione Portoghese in modo da poter presentare presto a Bruxelles un progetto ben articolato, per la costruzione di una forza di intervento europeo in caso di grandi calamità.

Non va dimenticato che il cambiamento climato già in atto, a causa del conseguente riscaldamento del clima non sta risparmiando nessun paese non solo europeo, e pertanto è necessario non aspettare più la politica del dire, ma organizzare un vero forum operativo europeo fatto dalle organizzazioni di Protezione Civile (che poi sono quelle che si vedono costrette ad intervenire in aiuto alle popolazioni colpite) che possa fare pressioni sui rispettivi governi e attuare immediatamente politiche e pratiche per la riduzione del riscaldamento climatico globale.

Progetto ambizioso e complicato quello di Fabio Mangani e della Prociv-Arci, ma che sta mostrando i suoi frutti, quello per primo già superato è della particolare attività di attenzione delle organizzazioni di Protezione Civile dei paesi europei verso la Protezione Civile Italiana.

