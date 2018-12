Fornace Pasquinucci, la mostra '10x10' chiude il 2018

Conclusa la lunga serie di mostre riservate ad artisti esterni, con un crescente livello di visite e di qualità, i soci si avviano alla conclusione dell'anno e si cimentano nella collettiva del Gruppo che sarà inaugurata sabato 8 dicembre alle ore 17,00.

La mostra avrà il titolo “10 x 10” e, lasciando anche spazio a chi voglia presentare opere a tema libero, molti dei soci che espongono hanno preso come spunto un titolo quasi enigmatico che invita l'artista a rapportarsi con un limite, un quadrato 10 cm per 10 cm, o a indagare sul numero 10. La sfida ha portato molti artisti a operare in maniera più sperimentale del solito, a scambiare idee tra di loro ed anche a realizzare un'installazione di gruppo.

In sede di inaugurazione, dopo la presentazione del Prof. Lorenzo Poggi, seguirà una coreografia sul tema creata da Rachele Fabozzo e quindi una breve performance di Giuseppe Aloè.

Denso è il programma degli eventi durante la mostra: venerdì 21 alle 21,30 concerto di chitarra a cura di Piero Zannelli, mentre sabato 22 dicembre alle ore 17,30, sotto il titolo di "Haiku e giardini di Adone", saranno proposte interpretazioni musicali e dialoghi sperimentali con Georgia Morse al violoncello e Paolo Scali al sassofono, riflessioni e letture sul perimetro del quadro a cura di Francesca Pepi e poesie lette da Beatriz Scotti.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, rimarrà aperta fino al 22 dicembre e sarà visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì e martedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Come da programma annuale, la serata di inaugurazione sarà anche l'occasione per un brindisi e per scambiarsi gli auguri di buone feste ed un felice 2019.

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, ricordando che durante le mostre è sempre visitabile il ricco archivio di opere costituenti il deposito stabile dell'Associazione, si augura che frequentatori e appassionati intervengano numerosi all'inaugurazione ed agli altri eventi proposti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

