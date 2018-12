Fucecchio, tre mercati straordinari a dicembre

Il tradizionale mercato settimanale di Piazza XX Settembre a Fucecchio raddoppia. Nel mese di dicembre arriverà con i propri banchi anche per ben tre domeniche: il 9, il 16 e il 23. Tre occasioni di acquisto che si sommeranno a quelle consuete del mercoledì (non si terrà però il 26 dicembre). A partire da domenica prossima, per tutta la mattina, Fucecchio aggiungerà all’offerta del commercio in sede fissa quella degli ambulanti ampliando le opportunità di acquisto nel tradizionale periodo dedicato allo shopping natalizio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

