In fuga dopo furto scippano borsa, arrestati a Firenze

Lo zaino era all'interno del furgone parcheggiato in via dei Vecchietti, al centro di Firenze. I ladri hanno ben pensato di portarlo via dall'abitacolo e nella fuga hanno scippato la borsa che una donna aveva appoggiato a terra per chiudere la saracinesca del suo esercizio commerciale in via della Condotta. Ma i ladri non sapevano di essere pedinati da un testimone che intanto aveva allertato la polizia, che li ha rintracciati e arrestati e trovati in possesso della refurtiva, oltre che di un cellulare rubato poco prima nel centro di Firenze.

Autori dei furti, avvenuti lunedì scorso, due 41enni, uno originario del Marocco e l'altro dell'Algeria.

