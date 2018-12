Il Palazzetto dello sport diventa un 'edificio a energia quasi zero': progetto da 844mila euro

Il palazzetto dello sport di Cerreto Guidi cambia e l'ambiente ringrazia. Grazie a un contributo dalla Regione Toscana, la struttura sarà al centro di un progetto di efficientamento energetico. L'edificio esistente - che è anche palestra scolastica - sarà trasformato in NZEB, ovvero 'edificio a energia quasi zero'. Saranno rimosse lastre di eternit, controsoffitto, coperture in lamiera, e verrà attuata una serie di lavori: nuova copertura a giunti drenanti, impianto fotovoltaico, cappotto esterno, infissi esterno, pompe calore di riscaldamento. La progettazione è stata curata dallo studio tecnico dell'ingegnere Giannuzzi di Siena.

Il costo complessivo è di 844mila euro, il 58% è finanziato dalla Regione e il resto dal Gse, ovvero il Gestore Servizi Energetici. La procedura prevede che entro il 28 gennaio 2019 sia sottoscritta la convenzione con la Regione che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 28 novembre 2019. Il contributo regionale arriva dal bando per i progetti di efficientamento energetico, nel quale Cerreto Guidi ha centrato uno dei primi posti.

La rimozione dell'amianto inizialmente era stata possibile sulla copertura del palazzetto grazie a un bando precedente con un finanziamento di 15mila euro. Così il Comune ha potuto accedere alla progettazione per la rimozione e per la nuova copertura al bando regionale Por Fesr 2014-2020.

"Partiamo dalle priorità e poi passiamo a una progettazione. Il nostro lavoro comporta investimento di persone e economico. Questo significa essere in grado di partecipare con progetti giusti ai bandi. Stavolta agiamo nell'ambito del risparmio ma soprattutto di salute ambientale e pubblica" ha dichiarato il sindaco Simona Rossetti. L'assessore ai lavori pubblici Serena Buti ha aggiunto: "Per noi è una scommessa vinta. Il progetto è il risultato di una squadra tenace. La doppia procedura tra Regione e Gse ha permesso di fare squadra e il risultato si è visto nella classifica della graduatoria. Siamo orgogliosi di quanto venuto fuori".

Gianmarco Lotti

