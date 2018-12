Stelle del Piazzale, la 'crew' della palla a spicchi nel Natale di Castelfiorentino

Stanno per tornare le Stelle del Piazzale. Sabato infatti la crew delle Stelle parteciperà all’iniziativa natalizia promossa dal Comune di Castelfiorentino per un pomeriggio interamente dedicato alle associazioni che invaderanno il centro del paese.I ragazzi delle Stelle del Piazzale torneranno così con il loro cavallo di battaglia, il Forza 4 cestistico, che in estate ha fatto letteralmente impazzire grandi e piccini. E allora, pronti a riprendere la sfida? L’intera crew vi aspetta sabato in piazza Gramsci a partire dalla ore 16.30, non mancate"

Fonte: Stelle del Piazzale Asd

Tutte le notizie di Basket