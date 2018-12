Tmm Pontedera, Rossi a Galletti (M5S): "Non alimenti false illusioni"

"Dopo lunga latitanza, il Movimento 5 Stelle si accorge delle lavoratrici e dei lavoratori della ex Tmm di Pontedera e per coprire la sua distrazione se la prende con la Regione. Rivolge poi, molto tardivamente, un appello alla vecchia proprietà affinché ritiri la richiesta di risarcimento danni contro gli operai, ‘rei' di aver lottato per i loro diritti e aver difeso il patrimonio dell'azienda contro la volontà di svuotarla della produzione e dei macchinari". Il presidente della Toscana Enrico Rossi respinge al mittente le dichiarazioni della consigliera regionale Irene Galletti sulla vicenda dell'ex azienda pontederese.

"La Regione – prosegue - ha sempre seguito la vertenza, sin dall'annuncio della chiusura dello stabilimento e dei licenziamenti senza alcuna prospettiva occupazionale. Abbiamo continuato a seguirla e siamo impegnati affinché la cooperativa fondata da 26 lavoratori possa avviare la propria attività. Il prossimo 18 dicembre si terrà un nuovo incontro con le parti interessate. In quell'occasione saranno illustrati i dettagli di tutti gli strumenti che da tempo sono disponibili per il sostegno al progetto d'impresa della cooperativa, tra cui i voucher formativi per la riqualificazione professionale, richiedibili dai singoli lavoratori. Prima di lanciare accuse infondate e di raccontare bugie in nome di qualche voto – conclude Rossi -, il Movimento 5 Stelle guardi alle sue mancanze e non alimenti false illusioni".

