Tris di Mercati di Natale a Fucecchio

Quest’anno ben tre mercati di Natale a Fucecchio: 9/16/23 dicembre, naturalmente con normale orario mattutino.

Questa la soluzione concertata tra Amministrazione Comunale, A.N.V.A Confesercenti e commissione di mercato (in rappresentanza degli operatori) anche per 'ovviare' alla concomitanza del mercato del mercoledì con la festività di Santo Stefano.

Già da alcune settimane, proprio su iniziativa dell’A.N.V.A, sono stati distribuiti sul mercato volantini e locandine promozionali per informare al meglio la cittadinanza su questa importante occasione di shopping a livello locale.

A.N.V.A Confesercenti e commissione di mercato ringraziano l’Amministrazione Comunale per aver accolto pienamente la loro proposta, (anche mettendo in campo un importante sforzo di carattere organizzativo) e invitano tutti a Fucecchio per tre giornate di grandissimo shopping!

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa

