We are the world fiorentina, un dvd per la Fondazione Il cuore si scioglie

“Pace sarà sotto questo cielo”, il dvd realizzato sulla canzone di Riccardo Azzurri e diretto da Alessandro Sarti, sarà venduto a offerta libera nelle Coop e il ricavato andrà alla fondazione “Il cuore si scioglie” per i bambini di Aleppo. Il progetto benefico “We are the world fiorentina” del cantante Riccardo Azzurri è stato presentato questa mattina 5 dicembre, nella sala Gonfalone, a palazzo del Pegaso.

“Azzurri - ha detto il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani - è un simbolo della musica col cuore che Firenze e la Toscana esprimono, è l’uomo che a Sanremo ci ha fatto sognare ed ha sempre unito l’attività canora alla solidarietà e alla beneficenza. Anche in questo caso con il dvd ‘pace sarà sotto questo cielo’ dà il senso della nostra identità più profonda, unendo capacità e solidarietà”.

Azzurri ha spiegato la genesi del progetto. “Il dvd – ha detto il cantante – è un progetto che volevo realizzare per me, un regalo di Natale. Ho deciso poi di condividerlo, di coinvolgere tanti artisti tra i quali Laura Landi, Rodolfo Banchelli, Stefano Fini, Deborah Castellucci, Stefania Pieraccini, Fulvio Vasarri. Ho avuto anche la possibilità di avere sul palco personaggi come Sergio Forconi, Massimo Antichi, Alessandro Calonaci, Piero Torricelli all’insegna dell’amicizia e della solidarietà”.

“Ho cercato di far qualcosa per far star bene gli altri – ha aggiunto Sarti - sono stato chiamato a dirigere un mix di persone, a mettere ordine in un caos creativo. La macchina della felicità è toccata a me”.

Giulio Caravella responsabile del progetto “Il cuore si scioglie” per Unicoop ha raccontato che “Pace sarà” rappresenterà “la colonna sonora della nostra campagna di raccolta fondi che parte lunedì 10 dicembre”. “Fino al 16 – ha aggiunto – alle Coop ci saranno i banchini della solidarietà e ai negozi di Ponte a Greve, Gavinana e Lastra a Signa sarà presente il dvd. L’offerta sarà libera e il ricavato sosterrà un progetto per i bambini di Aleppo in Siria”.

Alla conferenza hanno partecipato anche Federica Giuliani, assessore allo sport del Comune di Firenze e Claudio Vanni della Coop”.

