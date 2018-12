Dai diritti umani alla legalità. Dalla promozione della lettura alle azioni di contrasto contro la dispersione scolastica. Dalle lingue straniere ai laboratori teatrali, utili anche per apprendere la matematica o la scienza. Ieri pomeriggio si è tenuta la presentazione, nel salone parrocchiale di Santa Maria della Marca, dei risultati di tutti i progetti realizzati nella scuola media “Bacci-Ridolfi” nell’a.s. 2017-2018. E’ intervenuto – fra gli altri - il dirigente scolastico, dott. Gerardo Di Fonzo, che oltre ad esprimere il suo compiacimento per quanto è stato fatto ha voluto rivolgere un invito alla comunità scolastica (insegnanti, studenti, comitati genitori) e alle associazioni affinché questo spirito di collaborazione possa proseguire in occasione dell’elaborazione del nuovo PTOF, il piano triennale dell’offerta formativa.

I progetti realizzati lo scorso anno sono stati i seguenti: 1) “Liberi di essere”, realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e illustrato da Paolo Campinoti (Sindaco del CCR), che si è soffermato sul nucleo centrale del progetto, la legalità (in collaborazione con Cetra) 2) “Compasito”, realizzato dagli alunni delle quinte della scuola primaria e dagli studenti delle prime della secondaria, incentrato sul tema dei diritti umani (in collaborazione con Karibù) in particolare sulla Convenzione ONU e i diritti dell’infanzia 3) “Passaparola”, ormai giunto alla decima edizione, dedicato alla promozione della lettura 4) “Summer Camp”, giochi e attività ludiche per facilitare l’apprendimento dell’inglese, presentato insieme a una breve esposizione sulle opportunità delle certificazioni linguistiche come il Trinity e il DELF 5) “A tu per tu”, laboratorio di teatro per studiare la matematica e la scienza, svolto grazie al prezioso contributo del prof. Verdiani (30 i partecipanti, e uno spettacolo presentato al Ridotto del Teatro) 6) “Mamma! Ho scoperto di essere un genio”, laboratorio teatrale svolto grazie alla compagnia “Passi di luce”, che ha coinvolto i ragazzi anche nella costruzione scenica e del testo, presentando poi lo spettacolo al Teatro del Popolo; un progetto finalizzato ad affrontare temi delicati come l’integrazione e la dispersione scolastica.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

