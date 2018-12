Assoluti in vasca corta, il Tnt Empoli si presenta con 22 atleti

Il T.N.T. Empoli schiererà ventidue atleti, l'8 e 9 dicembre alla piscina 'La Bastia' di Livorno, nei Campionati regionali assoluti invernali in vasca corta. Alla rassegna prenderanno parte in tutto 328 concorrenti tesserati da 31 società. Quella del presidente e dt Giovanni Pistelli vuol confermare la posizione di spicco tra i club toscani nel primo confronto diretto della stagione. Per il momento, i suoi portacolori hanno centrato la qualificazione in 73 gare individuali del programma, oltre alle varie staffette. Nella categoria Juniores andranno in acqua sette biancazzurre: Sofia Spinelli (classe 2003); Ester Iula, Alice Lupi, Alice Mencherini, Viola Masotti e Rebecca Bellucci ('04) e Anita Mori ('05). I nuotatori, dal canto loro, saranno in sei: Filippo Monepi e Mattia Lupi ('01); Alessio Gianni, Alessio Daini, Ernesto Saccardi e Mario Nicotra ('02). Un terzetto cercherà quindi gloria nelle prove riservate ai Cadetti: Matilde Cenci ('01); Andrea Zannelli ('99) e Daniele Toni ('00). Il gruppo dei Senior, a sua volta, sarà formato da cinque unità: Ginevra Taddeucci ('97); Linda Caponi ('98); Karina Deganello e Giulia Prislei ('00) e Alessandro Zannelli ('96). Poi, nei Ragazzi del 2003, Kevin Cortini disputerà i 1500 stile. La manifestazione inizierà sabato alle 16.15 coi 200 stile, seguiti da 200 rana, 100 dorso, 50 farfalla, 200 misti, 1500 stile maschili e 4x100 stile. Domenica dalle 9.45 sarà il turno di 400 stile, 50 rana, 100 farfalla, 200 dorso, 50 stile, 100 misti e 4x200 stile. L'ultima sessione (ore 16.15) comprenderà 100 stile, 400 misti, 200 farfalla, 100 rana, 50 dorso, 800 stile femminili e 4x100 misti.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

