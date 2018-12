Barnini al mercato settimanale, Poggianti (Centrodestra): "Copia la mia agenda?"

La Barnini questa mattina è stata al mercato di Empoli dagli ambulanti ad “ascoltare” (difficile per chi non c’è mai stato e soprattutto non è solito ascoltare gli altri) i loro bisogni e le loro posizioni sull’eventuale spostamento in caso di realizzazione del nuovo Stadio prospettando, altresì, un percorso partecipativo.

Mi sembra, o forse avrò le allucinazioni, o 7 giorni fa ero proprio con Iacono Giuseppe, Presidente ASSIDEA Empolese-Valdelsa a fare la stessa cosa papale papale, come anche in altre occasioni?

Se vuole copiare la mia agenda politica, me lo dica chiaramente.

Andrea Poggianti, consigliere comunale Centrodestra per Empoli

