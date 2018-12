Felicità metropolitane, in Biblioteca Matteo Bussola autore de 'La vita fino a te'

Martedì 11 dicembre alle 18 la Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) ospita l'incontro con Matteo Bussola, autore del libro “La via fino a te” (Einaudi), nell'ambito della seconda edizione del progetto Felicità Metropolitane, incontri e reading con autori sul tema della felicità, con il contributo di Città metropolitana di Firenze; l'iniziativa a cura di La Nottola di Minerva. “Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie – spiegano i promotori - poiché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre pulsare la vita in ogni cellula. Racconta così storie che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato e che la sua voce intima e familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi”. Info 055.7591860.

