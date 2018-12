Il Gruppo Frates al mercatino natalizio

Sabato prossimo, 8 dicembre, in occasione del mercatino natalizio in pieno centro storico montelupino, il gruppo Fratres Donatori di sangue “Laurino Bagnoli” sarà presente con una propria postazione.

La mattinata sarà esclusivamente dedicata alla promozione della donazione di sangue e emoderivati per la cittadinanza. Verranno distribuiti volantini per far capire quanto è importante la donazione di sangue e i volontari Fratres saranno a disposizione dei cittadini per qualsiasi spiegazione.

Nel pomeriggio, invece, sarà allestito uno stand per la vendita di bomboloni, ciambelle e dolci, anche natalizi. Il ricavato sarà utilizzato per le attività di promozione del gruppo.

Fratres Montelupo

