I vigili del fuoco di Arcidosso sono intervenuti nel comune di Castel del Piano in Via della Croce, per un incidente stradale stradale tra due autovetture.

I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e garantito la sicurezza per i soccorritori del personale sanitario del 118. Sul posto Carabinieri. Non sono ancora chiare le condizioni dei feriti.

