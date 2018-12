Leonardo da Vinci, la Toscana si prepara al grande anniversario

Grande fermento in Toscana per la preparazione delle celebrazioni il cinqucentenario della morte di Leonardo da Vinci. Il 2019 sarà un anno ricco di iniziative, presentate presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci questa mattina, 6 dicembre. La Regione Toscana, insieme al Comune di Vinci e a tutti i comuni che prenderanno parte alle celebrazioni, hanno illustrato il calendario delle celebrazioni che vanta un programma ricchissimo e che mette al centro la figura del Genio Leonardo da Vinci in quanto architetto, botanico, urbanista, ingegnere, geologo, non solo l'artista rinascimentale riconosciuto e acclamato in tutto il mondo. Un anno di iniziative a cui la Regione Toscana sta lavorando, così come i comuni coinvolti, come un unico grande organismo, che proporrà ai cittadini e ai turisti italiani e internazionali, la figura di Leonardo da Vinci in tutte le sue forme e sfaccettature.

A fare gli onori di casa durante la conferenza di lancio delle Celebrazioni Leonardiane, il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, la vicepresidente della Regione Toscana e assessore alla cultura Monica Barni, l'assessore alla cultura Paolo Santini, Paolo Galluzzi, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo, Roberta Barsanti, direttrice del Museo Loenardiano e della Biblioteca Leonardiana di Vinci e Gambuto, in rappresentanza della Regione Centro Valle della Loira in Francia. Presenti in sala i rappresentanti dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, del Comune di Anghiari, Marzio Gabbanini, Presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare, il vicesindaco di Pontedera, Angela Pirri.

Il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, dopo i saluti di rito e alla affollata sala della Biblioteca Leonardiana, ha incentrato l'attenzione sulla figura di Leonardo: "La sua personalità e poliedricità è legata al rapporto con il territorio, cioè Vinci, sua città natale e la Toscana, qui è nato il genio. Il calendario è una celebrazione dell'origine del Genio".

Molti i soggetti pubblici e privati intervenuti al lancio del programma che vedrà un anno di iniziative in tutta la regione Toscana, da Anghiari a Pontedera, passando per l'Empolese Valdelsa, a Firenze. Migliaia di persone coinvolte, non da ultime le scuole e gli alunni e gli studenti di ogni ordine e grado, del territorio dell'Unione dei Comuni, musei, istituzioni culturali. "Questa iniziativa - spiega Monica Barni -, farà conoscere a cittadini e turisti quello che le varie istituzioni stanno proponendo per celebrare il Genio straordinario. Più di 50 iniziative in tutta la Toscana concorreranno a formare questo programma".

Toscana Promozione Turistica sta lavorando per predisporre uno spazio apposito nel cliccatissimo sito Visit Tuscany, in cui saranno elencate tutte le iniziative dei territori, in un'ottica di lavoro in compattezza.

Un accordo che si innesta sulle buone pratiche di amministrazione e sulla promozione turistica, è stato sottoscritto dalla Regione Toscanacon la Regione Centro- Valle della Loira, territorio in cui il Genio da Vinci trascorse gli ultimi suoi tre anni di vita ad Amboise nella valle della Loira che divenne la culla del Rinascimento grazie a Carlo VIII e Francesco I. Nel castello di Clos Lucé il grande Leonardo si dedicò al perfezionamento delle sue invenzioni dando ampio sfoggio delle sue abilità di ingegnere, architetto e regista con l'organizzazione di meravigliose e spettacolari feste per la Corte del re.

Per il cinquecentenario, grazie all'intesa che la vicepresidente della Toscana Monica Barni ha sottoscritto a ottobre scorso con il presidente Francoise Bonneau della Valle della Loira, tra le due regioni ci sarà la condivisione di buone pratiche e strumenti di programmazione sia riguardo gli eventi congiunti per la promozione delle due destinazioni turistiche, sia per incoraggiare reciprocamente contatti diretti fra istituzioni e università e accedere congiuntamente a finanziamenti europei anche insieme ad altre Regioni europee.

Il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di LeonardoPaolo Galluzzi, interviene sull'attualità delle Celebrazioni e su come il mondo di Leonardo è attualmente comunicato: "Negli ultimi mesi lo scenario è stato dominato dalle polemiche sui social. Il nostro Paese non ha concepito una grande mostra nazionale di pittura come hanno fatto il Louvre, la National Gallery e Palazzo Reale a Milano in passato. I capolavori di Leonardo non sono solo su tavola ma anche nelle 7mila pagine fittissime che ha lasciato. Il suo mito altera la sua figura. Molte iniziative serviranno ad approfondire le conoscenze su Leonardo. Grazie ad assegni di ricerca rilasciati dalla Regione Toscana, si stanno conducendo studi importanti in corso che dureranno nei decenni. Si sta lavorando per inserire correttamente l'immagine di Leonardo nei nuovi media e nella comunicazione."

Grande emozione per il rappresentante della Regione della Loira, Gambuto, che ha annunciato più di 500 iniziative nei luoghi in cui Leonardo passò gli ultimi anni, dal 1516 al 1519.

Il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha enumerato le iniziative delle scuole dell'Unione dei Comuni. "Il sindaco Torchia ha pensato di coinvolgere tutta la nostra area. Un comitato tecnico-scientifico ha lavorato su tutto il territorio con iniziative che confluiscono nel programma regionale. Un pezzo importante riguarda le scuole. Ragazzi e insegnanti dall'infanzia alle superiori, fino al polo universitario stanno lavorando su Leonardo. Tutte le scuole lo hanno fatto simultaneamente. Oltre 200 insegnanti hanno partecipato, più di 2.500 studenti. Un progetto dalla grande ispirazione formativa e innovativa. Il tema è il paesaggio, l'osservazione della natura: osservazione, intuizione, innovazione. Progetti di alternanza scuola/lavoro, sono stati lanciati e attendono il parere ministeriale. la professoressa Antonella Gioli di Unipisa, coordina il progetto sul paesaggio. L'Università di Architettura di Empoli riflette sull'urbanistica dei territori di Leonardo per la programmazione futura dei luoghi. Piano strutturale tra cinque comuni. A giugno tutte le scuole restituiranno i loro lavori."

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Vinci