Lutto nella politica livornese, è scomparso Alessandro Serra: il cordoglio di SI

Le compagne e i compagni di Sinistra Italiana Federazione di Livorno e del Circolo Tematico SI Mutualismo e Solidarietà "Pierpaolo Pasolini" sono in lutto, attoniti per la scomparsa del Compagno Alessandro Serra avvenuta il 5 dicembre, in un incidente d'auto mentre si recava al lavoro in Provincia di Cagliari.

Alessandro, nonostante la sua giovane età, era un compagno competente e preparato, con una solida e lunga storia politica vissuta sempre a sinistra, prima fra le fila del Partito della Rifondazione Comunista, poi all'interno di Sinistra Italiana, in Sardegna e poi in Toscana, qui con noi. Da qualche mese era tornato a casa, in Sardegna insieme alla moglie Anastasia, dopo aver lavorato in ogni angolo d'Europa e d'Italia come manager e aver strutturato con grande competenza, una carriera professionale di altissimo livello.

Lo ringraziamo per averci consentito di percorrere un tratto di strada umanamente e politicamente molto importante per noi, insieme a lui.

Ci ha insegnato molto nonostante la sua breve vita, spenta a soli 31 anni.

Abbracciamo la moglie Anastasia e tutta la sua famiglia unendoci a quanti l'hanno conosciuto e apprezzato come politico, come amico e come collega.

Sinistra Italiana Livorno

