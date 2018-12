Anteprima natalizia il prossimo 8 dicembre in via Roma. Una delle strade storiche di Pontedera ospiterà per l'intera giornata di sabato, dalle 9 alle 20, il Mercatino dell'Immacolata. Artigianato e artigianato natalizio, soprattutto per la gioia dei più grandi e degli appassionati. Appuntamento con Babbo Natale per i piccini: il babbo più famoso al mondo aspetterà i bambini nella fascia oraria dalle 15 alle 18. Il mercatino dell'Immacolata è realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Pontedera e la collaborazione dei commercianti della strada. “Invito tutti a partecipare a questa occasione di festa e di shopping, in una delle strade storiche di Pontedera che merita il massimo dell'attenzione e delle valorizzazione possibili. Oltre al tradizionale mercatino dell'Immacolata, quest'anno siamo riusciti per la prima volta ad includere via Roma all'interno del mercato dell'artigianato in programma dal 21 al 24 dicembre” - questo l'invito della referente di Confcommercio Provincia di Pisa Valentina Savi.

