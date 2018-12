Misericordia di Empoli, 383 anni al servizio della gente: tra gli eventi il Party di Natale

La vestizione di 34 nuovi confratelli volontari, ha aperto nei giorni scorsi nella Collegiata di Sant’Andrea, il programma di eventi organizzato in occasione del 383°Anniversario della Fondazione della Misericordia di Empoli.

Il momento clou delle iniziative è naturalmente sabato 8 dicembre 2018 alle ore 10, presso la sede di Via Cavour, con l’Assemblea della Fratellanza, che prevede la Relazione morale del Governatore e la premiazione dei volontari che abbiano raggiunto un certo numero di servizi.

“Ringrazio i volontari – ha detto il Governatore Pier Luigi Ciari - e tutti coloro che a vario titolo si impegnano ogni anno, mettendosi a disposizione della comunità e rendendo possibile un’attività che si dispiega in numerosi campi di intervento. La Misericordia è una macchina bella e complessa- ha aggiunto il Governatore -che non potrebbe funzionare se tutti non portassero il proprio contributo”.

Senza anticipare i contenuti della Relazione morale di sabato prossimo, il Governatore ha tuttavia sottolineato come il 2018 sia stato un anno importante per la Misericordia, ricordando tra le tante cose, l’acquisto dell’Ambulatorio mobile, reso possibile da una virtuosa iniziativa di solidarietà.

Nel programma del mese di dicembre va ricordata, inoltre, l’inaugurazione, Venerdì 7 dicembre alle ore 18 presso il Centro Residenziale “V.Chiarugi”, della Mostra fotografica “Folk” di Fernando Palmerini.

Sabato 15 dicembre alle ore 17, nella sede di Via Cavour, si terrà invece, curata dal Gruppo Donatori di sangue Fratres, la premiazione del concorso grafico dei bambini delle scuole empolesi, mentre venerdì 21 dicembre alle ore 19, sempre in Via Cavour, è previsto il “Party di Natale” con lo scambio di auguri e doni con i volontari e i dipendenti.

Da segnalare, infine, che sabato 8 dicembre al termine della Relazione morale e delle premiazioni, verrà inaugurato il Presepe che quest’anno i volontari della Misericordia hanno allestito in Piazza Farinata degli Uberti di fronte alla grande cometa.

