Mugello Strade Sicure, l'educazione parte dalle scuole

La sicurezza stradale comincia dalla scuola. E col nuovo anno anno scolastico riprendono anche le lezioni sulle regole del Codice della Strada curate dalla Polizia municipale Unione Mugello nelle scuole elementari, medie e superiori del territorio. Obiettivo: informare, sensibilizzare, prevenire.

“Mugello Strade Sicure”, il progetto di educazione stradale del Comando Struttura Unica di Polizia municipale, quest'anno cresce ulteriormente con una vasta adesione delle scuole. Lezioni, tra teoria ed esempi pratici, con i comandanti Luca Poggiali, Stefano Baldini, Marco Bambi e Paolo Baldini a fare da insegnanti nelle classi. Quasi 1300 alunni coinvolti, dai 5 ai 19 anni. A Barberino 278 tra bambini delle materne ai ragazzi delle medie, a Borgo San Lorenzo 540 alunni dalle elementari alle superiori, a Dicomano 105 tra quinte elementari e terze medie, a Scarperia e San Piero 80 alunni delle quinte elementari e 80 delle medie, a Vicchio 189 alunni tra quinte elementari e terze medie.

Il Codice della Strada in pillole a bambini e ragazzi, con lezioni di una o due ore che spaziano dai segnali stradali e le basilari regole per muoversi a piedi, in bici, in motorino o al volante in modo consapevole e prudente, a consigli e indicazioni, simulazioni ed esempi pratici, uno spazio domande-risposte.

Il ciclo di incontri-lezione parte dalle classi di Vicchio e, tappa tappa, toccherà tutte le altre scuole fino maggio, come la precedente edizione, che si è conclusa al Mugello Curcuit con la partecipazione circa 400 alunni mugellani.

“Educazione e formazione sono capisaldi per costruire la sicurezza stradale dal basso - sottolinea il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni -. Farlo fin dai banchi di scuola, fin da piccoli è perciò fondamentale. In questo anno scolastico saranno in totale circa 1300 gli alunni, dai 5 ai 19 anni, che incontrerà la Polizia municipale con la collaborazione delle scuole. E ogni incontro è un momento prezioso di informazione, sensibilizzazione, prevenzione”.

