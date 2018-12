MyAle, il cantautore montelupino ospite di #LiberiTuttiLive

MyAle, cantautore di Montelupo ha inaugurato oggi, giovedì 6 dicembre, il nuovo spazio di #LiberiTuttiLive.

Alessio Peruzzi, in arte Myale, nasce a Firenze il 29 maggio del 1982. Sin da piccolo ha la passione per la musica e cresce componendo pezzi per se stesso fino a formare il suo primo gruppo all’età di 18 anni.

Dopo una pausa di qualche tempo dalla musica, si ritrova a scrivere di nuovo per dedicare un brano ad una ragazza, lo stesso brano che finirà poi per aprire il suo primo lavoro discografico: da questo momento riprende a comporre.

Cresciuto appassionandosi soprattutto alla musica degli anni ’70 e alla dark wave degli anni ’80, oggi ascolta moltissimi generi diversi, in particolare quelli che rimandano a sound e armonie care alle sue prime passioni musicali.

Nel 2018 esce il suo album 'L'innaffiatoio', dieci tracce di un indie pop italiano contaminato da influenze d'oltreoceano.