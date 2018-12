Pattinaggio sul ghiaccio e ruota panoramica per il Natale di Pistoia

Sabato 8 dicembre, nel pomeriggio, in piazza San Francesco saranno inaugurate ufficialmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica, già in funzione da domenica 2 dicembre.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica sono aperte da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 e la sera dalle 21 alle 24. Sabato e domenica sono aperte dalle 10.30 fino a notte, con orario continuato.

Alle attrazioni presenti in piazza San Francesco, da sabato 8 dicembre si aggiungerà anche il trenino Pistoia Express che, fra addobbi e musica natalizia, porterà i più piccoli in giro per i punti principali del centro città.

Le iniziative fanno parte del calendario Natale in città 2018 realizzato dal Comune di Pistoia insieme al Centro Commerciale Naturale Pistoia, all'Associazione Culturale Spichisi, a Commercio Pistoia, all'Associazione Vivaisti Italiani e al Centro Commerciale Naturale viale Adua, grazie al contributo della Fondazione Caript, di Esselunga, di Conad del Tirreno e di Sima Energia Spa.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

