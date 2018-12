Uisp organizza una pattinata natalizia al parco delle Cascine

Pattinata natalizia in costume domenica 9 dicembre al Parco delle Cascine. L'ormai tradizionale appuntamento è organizzato dal Roller Club Firenze in collaborazione con UISP Firenze. Un’iniziativa che ogni anno riscuote sempre più successo.

Il ritrovo è fissato per le 14 presso la sede del Roller Club Firenze, davanti all’impianto delle Pavoniere all’interno del Parco delle Cascine. I partecipanti, chiamati a pattinare in abito da Babbo Natale per rendere ancora più suggestiva la manifestazione, seguiranno un itinerario di circa 14km (qui il tracciato http://bit.ly/1D9xUoD), lungo le piste ciclabili.

Sono previste alcune brevi soste e l’arrivo è fissato per le 17 sempre davanti alle Pavoniere. Le strade sono pratica-bili da tutti. Le caratteristiche della manifestazione la rendono quindi adatta a pattinatori di tutte le età.

L’evento è completamente gratuito, fondamentale il vestito da Babbo Natale per potervi partecipare.

Presso il Roller Club Firenze, alle Pavoniere, sarà possibile noleggiare i pattini per tutta la giornata al prezzo di 5 euro. Per chi fosse interessato a seguire il gruppo in bici, è possibile noleggiarle sempre al punto di ritrovo.

Informazioni: Davide 348.7364694.

