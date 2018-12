Un Memoriale per Duccio Dini: l'iniziativa per il 29enne investito in viale Canova

Il quartiere 4 ospiterà un Memoriale in ricordo di Duccio Dini, il 29enne fiorentino che ha perso la vita l’11 giugno scorso, il giorno dopo essere stato investito da un’auto coinvolta in un inseguimento in via Canova. La giunta ha approvato nella seduta odierna il progetto definitivo curato interamente dall’associazione Duccio Dini onlus. Il Memoriale sarà realizzato nello spazio comunale tra via Andrea di Bonaiuto e via Ambrogio di Baldese chiamato ‘Giardino di Duccio’, luogo in cui Duccio e i suoi amici hanno trascorso l’adolescenza.

“Il Memoriale è un modo per tenere sempre vivo il ricordo di Duccio - hanno detto l’assessore al Welfare Sara Funaro e l’assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci -. Il progetto che ci è stato presentato dalla famiglia e dall’associazione Duccio Dini onlus è molto bello e lo abbiamo sposato fin da subito. Firenze è molto legata alla famiglia Dini e agli amici di Duccio e questo Memoriale farà sì che lui resti per sempre nei cuori e nella memoria di tutti i fiorentini. Sicuramente questo avverrà anche grazie all’attività dell’associazione - hanno concluso gli assessori Funaro e Vannucci - che è molto impegnata per realizzare una serie di iniziative in ricordo dell’amico scomparso”.

“L’associazione Duccio Dini onlus e la famiglia di Duccio esprimono un sentito ringraziamento nei confronti del sindaco Nardella e della giunta per l’approvazione del progetto del Giardino di Duccio - ha detto il presidente dell’associazione Luca Dini -. Siamo contenti per la vicinanza del Comune, che con questa approvazione ha risposto a una nostra richiesta e della famiglia affinché si possa mantenere viva la memoria di Duccio”.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura in cemento armato lunga circa 6 metri e alta 3 e mezzo, che sarà situata sul lato del giardino al confine con le proprietà private. Sul grande rettangolo, inserito nella pavimentazione in cemento architettonico, un artista fiorentino dipingerà un murales che ricorderà Duccio Dini, mentre di fronte ad esso saranno posizionati 17 cubi sempre in cemento architettonico di dimensioni diverse, come diversi tra loro sono gli amici di Duccio. I cubi, infatti, rappresentano proprio gli amici di Duccio e sono 17 perché 17 sono coloro che fanno parte dell’associazione. Ogni cubo è un amico di Duccio che gli rende omaggio, giorno e notte, posizionato saldamente lì di fonte al grande murales che sarà realizzato in suo ricordo, a dimostrazione di un legame tra loro indissolubile.

Il progetto del Memoriale verte sui principi fondamentali del gruppo degli amici di Duccio che sono l’amicizia, l’unione e la diversità e come loro stessi hanno spiegato “oltre alla memoria e al ricordo di Duccio, il Memoriale rappresenta nel modo più significativo la nostra forte e vera amicizia, che ci unisce da più di 15 anni e che si è consolidata proprio nello spazio urbano tra via Andrea di Bonaiuto e via Ambrogio di Baldese”.

Il giardino di Duccio sarà accessibile anche alle persone con disabilità. L’associazione Duccio Dini onlus sarà coinvolta dall’amministrazione comunale nella successiva progettazione esecutiva per la definizione dei dettagli e per la realizzazione del murales.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

