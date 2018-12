"Attivazione di gas a propria insaputa": l'allarme di Federconsumatori Siena

In questo ultimo periodo ci sono stati segnalati numerosi casi di attivazioni di forniture di energia elettrica e gas con il gestore Eni, in realtà mai richieste.

Sembra che si tratti di un'agenzia che, attraverso un elenco di POD, è riuscita ad attivare una serie di contratti all'insaputa degli utenti titolari delle forniture.

La dinamica è sempre la stessa: gli utenti ricevono una fattura di chiusura dal loro gestore senza aver richiesto alcun passaggio o cambio di fornitore e scoprono quindi, non senza difficoltà, che le loro utenze sono passate alla società in questione.

Nella maggior parte dei casi i contratti, oltre a riprodurre firme false, riportano anche indirizzi e recapiti fasulli e pertanto gli utenti rischiano di vedersi distaccare il servizio per non aver pagato fatture mai ricevute e che non riceveranno mai.

Eni si è dichiarata del tutto estranea alla vicenda, indicando tuttavia di essere a conoscenza di irregolarità da parte di alcune agenzie incaricate. Oltre ad aver avviato tutte le azioni atte a tutelarsi, l'azienda si è detta disponibile a riconoscere agli utenti coinvolti quanto previsto dal Codice del Consumo e dall’Autorità di settore in caso di contratti non richiesti.

Invitiamo a segnalare eventuali episodi presso i nostri sportelli al fine di ricevere un'adeguata assistenza.

Federconsumatori Siena resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.



