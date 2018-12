Auto contro scooter, grave 37enne. Sequestrato cellulare ad autista

Nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, intorno alle 14, uno scooterista 37enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi in viale Guidoni a Firenze. Il 37enne è ricoverato in gravi condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale fiorentino di Careggi.

Da una prima ricostruzione a opera della municipale sembra che l'uomo, alla guida di uno scooter e diretto verso l'aeroporto, si sia scontrato all'altezza dell'incrocio con via Barsanti con un'auto che percorreva il viale verso il centro della città e che avrebbe effettuato una svolta improvvisa sulla sinistra. L'autista dell'auto, un 25enne negativo all'alcol test, sarà denunciato per il reato di lesioni stradali.

L'incidente sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. I mezzi sono stati sequestrati, secondo la decisione del pm di turno. Sotto sequestro anche il cellulare del 25enne, per verificare che non fosse al telefono al momento dello scontro. Nell'incidente è rimasto coinvolto un secondo scooter, il cui conducente è rimasto ferito in modo lieve.

Tutte le notizie di Firenze