I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti su richiesta del 118 intorno alle ore 15.30 per un soccorso a persona in località la Cugna. Un ciclista è caduto durante una escursione lungo un sentiero non molto distante dalla strada provinciale e un amico che era con lui, ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno raggiunto il ciclista e hanno collaborato con il personale sanitario del 118.

Tutte le notizie di Pistoia