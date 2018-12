Il Comune assume personale nelle categorie 'C' e 'D'

Il COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ha indetto una Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di personale con profilo professionale di “Istruttore amministrativo” da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica C1)

Il bando di Selezione con allegato lo schema di domanda sono disponibili nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” al seguente link: http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/files/other/Avviso%20pubblico%20C%20Istruttore%20amministrativo.pdf

Il COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ha indetto una Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di “Istruttore direttivo” da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica D1), da inserire nel Settore n. 3 – Politiche del territorio.

Il bando di Selezione con allegato lo schema di domanda sono disponibili nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” al seguente link:

http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/files/other/Avviso%20pubblico%20D%20Istruttore%20direttivo.pdf

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 5 GENNAIO 2019 alle ore 12,00

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

