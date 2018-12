Contributo straordinario a favore delle famiglie

Un contributo straordinario per sostenere i costi dei servizi scolastici negli asili nido comunali e privati convenzionati e nelle scuole dell'infanzia comunali e private convenzionate. Lo possono richiedere le famiglie cascinesi entro le ore 16 di martedì 18 dicembre 2018, inviando la domanda compilata sull'apposito modulo a cui allegare l'attestazione dei pagamenti. Le spese devono essere riferite al periodo di frequenza gennaio - giugno 2018.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire: a mano, presso lo sportello informativo della Macrostruttura 3 “Servizi alla Persona”, che provvederà ad effettuare la protocollazione rilasciando apposita ricevuta; oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

Il modulo di domanda e il testo dell'avviso sono disponibili sul sito del Comune di Cascina nella categoria "Scuola".

Il finanziamento del contributo deriva dal Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione che, ripartito tra le varie regioni, in Toscana prevede la possibilità di essere utilizzato per la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi 0/6 per l'infanzia pubblici e privati convenzionati.

Sarà pertanto possibile richiedere un contributo straordinario per:

- i servizi educativi per la prima infanzia comunali e convenzionati privati, per cui è previsto

l'abbattimento della spesa per la retta fino all'importo massimo del costo sostenuto nel periodo

gennaio – giugno 2018;

- per le scuole dell'infanzia paritarie private, per cui è previsto l'abbattimento della spesa per la retta per le famiglie che non hanno beneficiato di ulteriori contributi (per esempio i buoni scuola, l'abbattimento lista d'attesa eccetera), fino all'importo massimo del costo sostenuto nel periodo gennaio-giugno 2018;

-per le scuole dell'infanzia comunali e paritarie private, per cui è previsto l'abbattimento della spesa per mensa e trasporto fino ad un massimo del costo sostenuto nel periodo gannaio – giugno 2018.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Cascina ai seguenti numero di telefono: 050719343 o 050719189.

