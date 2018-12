Due successi dell'Empoli Tennis School ai campionati regionali invernali Fit

Due successi dell'Empoli Tennis School nello scorso turno dei campionati regionali invernali Fit a squadre. Entrambi sono stati conquistati sui campi in terra rossa di Vinci dove le sue formazioni giocano le partite interne. Nella categoria Open 1a divisione femminile le ragazze allenate dal Maestro Manilo Baggiani hanno sconfitto 2-1 le portacolori del Rignano sull'Arno.

La sfida era iniziata nel modo peggiore poiché Giulia Barsotti aveva ceduto 6/1 6/2 il proprio singolare alla fiorentina Chiara Bigazzi. Ma Eleonora Beduini ristabiliva la parità piegando 6/3 6/0 Margherita Focardi nel suo singolare. Pertanto è stato decisivo il doppio acquisito da Barsotti-Beduini 6/4 7/5 sulle atlete ospiti Bigazzi-Focardi. Il team della società empolese si è dunque qualificato alla seconda fase aggiudicandosi tutti i confronti.

Invece la compagine maschile di 3a categoria lim. 3.4, dovrà vincere sabato 15 dicembre (ore 15) in trasferta con Le Vele San Donato Lucca per proseguire il cammino. I suoi 4 punti in classifica non basterebbero, malgrado il 3-0 rifilato in casa al Mediterraneo Pisa. Nei singolari Federico Beduini ha liquidato 6/4 6/1 Edoardo Carmignani, poi Francesco Cioni si è sbarazzato 6/2 6/1 di Luca Sarmento. In doppio Francesco e Vittorio Cioni hanno prevalso 7/5 6/3 su Carmignani e Stefano Lo Bianco.

Fonte: Empoli Tennis School

