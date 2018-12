Fidi Toscana, Marras (Pd):"E' giusto che ci sia un giusto ed equo compenso"

«Capisco le valutazioni del presidente Rossi sull’argomento degli aumenti dei compensi del Cda. Leggendo la delibera della giunta, il costo complessivo delle indennità è stato decisamente ridotto per effetto della diminuzione del numero dei componenti. Dunque, il polverone alzato dalle opposizioni variamente colorate è davvero eccessivo e sgangherato. Le partecipate della Regione Toscana sono guidate da amministratori che percepiscono 30€ a gettone, questa è la realtà.

Fidi Toscana è una vera e propria banca i cui amministratori hanno responsabilità dirette e sono sottoposti a vigilanza anche da parte di Banca d’Italia. Osservo che se le responsabilità non vengono assunte poi siamo costretti a approvare bilanci in perdita. Demagogia e superficialità teniamole fuori, a guidarci sia il buon senso. Chi svolge quel ruolo è giusto che abbia un giusto ed equo compenso. Fare altri discorsi significa solo prendere in giro i cittadini. Abbiamo fiducia nel lavoro e nelle decisioni che la giunta regionale, saprà assumere a riguardo».

Lo dice Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, intervenendo sulla polemica relativa agli aumenti dei gettoni di presenza per il CdA di Fidi Toscana.

Fonte: Consiglio Regionale dellaToscana

