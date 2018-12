Incidente ferroviario a Firenze, dalla politica: "Episodio inaccettabile"

Si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 dicembre, un incidente ferroviario a Firenze. Oltre alle notizie di cronaca, arrivano commenti e reazioni dal mondo del lavoro e della politica.

Alberti (Lega): "Sicurezza sul lavoro, non si fa mai abbastanza"

“La sicurezza sui posti di lavoro - afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega - è un tema che, purtroppo, non è spesso affrontato con il giusto impegno e con la dovuta continuità. Quanto accaduto nella notte fra le stazioni di Campo di Marte e Statuto a Firenze è un fatto molto grave che deve fare non solo attentamente riflettere, ma conseguentemente agire per evitare che episodi di questo tipo possano capitare di nuovo. Auspico, dunque che Rfi si adoperi immediatamente per evitare il ripetersi di tali drammi che mettono a repentaglio la vita degli addetti e creano anche successivi ed inevitabili disagi ai viaggiatori. Anche le istituzioni locali devono quindi fare la loro parte, agendo da pungolo nei confronti dei vari operatori, in questo caso ferroviario, che non possono rimanere sordi all’appello, proveniente da più parti, su questa delicata problematica. Agli operai coinvolti ed ai loro famigliari va tutta la nostra solidarietà umana, con la speranza che possano riprendersi dai politraumi subiti.”

L'assessore regionale Ceccarelli: "Vicini ai lavoratori"

"Il primo pensiero è chiaramente ai tre lavoratori feriti, resto in attesa di notizie sul loro stato di salute e auspico che possano uscire da questa terribile esperienza prima possibile. Ma è chiaro che questo avvenimento porta drammaticamente di nuovo al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro". Così l'assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, ha commentato la notizia dell'incidente avvenuto questa mattina tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Statuto.

"Quanto avvenuto è motivo di grande preoccupazione - aggiunge Ceccarelli - e dimostra ancora una volta la necessità della massima attenzione. Ne ha risentito anche il servizio ferroviario, un aspetto che rispetto alla salute delle persone coinvolte è secondario, ma che il gestore deve comunque tenere in considerazione".

Marcheschi (FdI): "Episodio inaccettabile"

“E’ un episodio inaccettabile. Non è possibile che nel 2018 non possa essere garantita la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incidente ferroviario che si è verificato nella notte con tre operai feriti, all’interno della galleria del Pellegrino che collega la zona dello Statuto con Campo di Marte, la seconda stazione di Firenze dopo Santa Maria Novella, mette in evidenza come alla sicurezza non si possa mai derogare. Mai abbassare l’attenzione dunque, proprio in un momento in cui si parla di portare via da Firenze l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria” commenta il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi).

La solidarietà dei sindacati

"Le OOSS esprimono sincera vicinanza ai lavoratori coinvolti nell'incidente occorso all'interno della galleria Pellegrino; questa notte 3 lavoratori dipendenti operai della ditta CEMES, che svolgevano lavorazioni di manutenzione alla linea di trazione elettrica tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte, sono caduti dalla piattaforma sopraelevata alta circa 5 m in seguito ad un urto con un treno merci che circolava sul binario attiguo. Gli operai tutti giovani di circa 30 anni sono caduti sulla massicciata riportando numerose fratture. Tale urto ha provocato ferite anche ai macchinisti. Al di là delle verifiche sull’accaduto che spettano agli organismi competenti, le scriventi OOSS devono ancora una volta fare un annuncio tragico come questo, accaduto la scorsa notte a Firenze.

Il ripetersi di questi tragici eventi richiamano l'attenzione alle interferenze tra le Lavorazioni e la circolazione dei Treni, rendendo necessaria la massima attenzione da parte del Gruppo FS, nella speranza che accadimenti simili non abbiano a ripetersi.

Come OOSS da sempre siamo impegnati per la tutela della sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti nelle manutenzioni delle linee ferroviarie, anche in vista delle importanti lavorazioni di questo tipo che a breve inizieranno nel nostro territorio. L' organizzazione del lavoro deve essere sempre improntata alla massima sicurezza di tutto il personale.

Come OOSS stiamo evidenziando da molto tempo una emergenza sicurezza del lavoro per le ditte che effettuano manutenzione in appalto alle infrastrutture ferroviarie. Inoltre abbiamo firmato degli accordi per avere una consistente reinternalizzazione delle lavorazioni che a nostro avviso e per molteplici motivi, ridurrebbe questo tipo di rischi. Lo sdegno non può essere di facciata e durare per il solo tempo imposto dalle circostanze. Ririteniamo improrogabile e necessario potenziare il confronto a tutti i livelli sui temi della sicurezza, anche attraverso l'attivazione del tavolo permanente richiesto da queste OO.SS da quasi un anno.

In fine auguriamo una pronta e totale guarigione ai lavoratori feriti".

Tutte le notizie di Firenze