Leonardo da Vinci, personalità in posa per un calendario di beneficenza

Personalità dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni in posa, con gli abiti del tempo, per celebrare Leonardo da Vinci. È stato presentato questa mattina, 7 dicembre, al palazzo del Pegaso, ‘Quel Gran Genio del mio Amico’, il calendario 2019, dedicato a Leonardo Da Vinci, nella prospettiva delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte che si terranno l’anno prossimo. Realizzato dal Corteo Storico di Pontassieve, vede in posa personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, con gli abiti del tempo e nei luoghi simbolo di Leonardo.

Il calendario è finalizzato alla realizzazione di un progetto di beneficenza: sarà acquistabile a offerta libera e il ricavato andrà a sostegno dell’associazione E.P.S Energia per lo sviluppo onlus, attiva nei progetti di cooperazione internazionale in Senegal: ha già realizzato 36 impianti e 6 pozzi in villaggi di quel Paese.

Tra i soggetti in posa c’è anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, in costume rinascimentale. “Ne è nato un calendario che unisce brillantemente la promozione delle celebrazioni legate a Leonardo che si annunciano nel 2019 e la finalità benefica dell’iniziativa”, spiega il presidente dell’Assemblea toscana. Con lui, questa mattina al palazzo del Pegaso, gli attori Sergio Forconi, che impersona Leonardo, e Katia Beni, la stilista Regina Schrecker, lo storico Luciano Artusi, a loro volta immortalati dal fotografo Palmiro Stanzucci nelle scene del calendario, così come, tra gli altri, Narciso Parigi e la presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, Cristina Acidini.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Corteo storico di Pontassieve Alessandro Sarti, il fotografo Palmiro Stanzucci e Fabrizio Chelli dell’associazione E.P.S.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Vinci