Manutenzione sottopassi: previste alcune chiusure

Si comunica che il giorno 11 dicembre dalle ore 9 verranno chiusi al traffico i sottopassi di via Caduti del Lavoro e di via Pio la Torre per manutenzione di caditoie e pozzetti.

La chiusura al traffico durerà fino al termine dei lavori.

Apposita segnaletica sarà visibile alla rotonda di via del Molino verso via Caduti del Lavoro ed alla rotonda di via Falcone e Borsellino, mentre il giorno dell’intervento saranno apposte le transenne con divieto di accesso agli ingressi dei sottopassi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

