Mensa scolastica, si ampliano i metodi di pagamento

Nel corso dell’assemblea di Novembre l’Amministrazione si era impegnata ad attivare anche la possibilità di utilizzare la carta di credito. Il servizio è già stato attivato. Si ampliano così le possibilità per pagare la mensa che risultano i seguenti:

-Pagamento tramite MAV (che si può pagare tramite home banking o recandosi presso qualsiasi istituto bancario). Commissione prevista pari a € 1,20

- Pagamento tramite bancomat, recandosi all’ufficio scuola del comune. Si ricorda che per tale servizio l’ufficio scuola resterà aperto dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e giovedì anche 14.00-18.30 fino al 31/12/2018. A partire dall’01/01/2019 l’ufficio riprenderà l’orario consueto: martedì ore 8.30-12.30 e giovedì ore 8.30-12.30 e 14.00-18.30

- Pagamento on line tramite carta di credito

Commissione prevista 1,30% sull’importo pagato.

Per questo tipo di pagamento si forniscono di seguito le informazioni necessarie:

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO ONLINE

E’ possibile effettuare ricariche tramite il servizio di Carta di Credito Online accedendo all’area web dedicata sul Portale Genitori andando nella sezione Pagamenti -> Effettua una ricarica e indicando l’importo che si desidera ricaricare.

L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es. Ricarica da 10 Euro) oppure, in alternativa, inserendolo manualmente nella sezione della Ricarica Personalizzata.

Una volta effettuata la scelta o imputato l’importo, premere su Ricarica: sarà necessario selezionare in seguito Carta di Credito e premere il tasto Prosegui. Successivamente andrà scelto il circuito da utilizzare tra quelli proposti/attivi, inserire gli estremi della propria carta di credito ed infine premere prosegui per finalizzare il pagamento.

Attenzione: nel corso dell’operazione sopra descritta, il Portale Genitori si collegherà al sito e-commerce della banca. Sarà per tanto necessario non chiudere il Browser fin tanto che il sito e-commerce della banca non avrà terminato le operazioni di ricarica e opportunamente rimandato al sito del Portale Genitori . Solo quando si ritornerà sulla pagina del Portale Genitori si potrà ritenere conclusa la transazione economica sia lato banca e-commerce che lato Portale Genitori. La registrazione sul Portale Genitori della transazione di pagamento avvenuta verrà visualizzata entro le 24 ore successive. Se l’operazione sarà andata a buon fine verrà visualizzato il messaggio “Ottimo! Pagamento avvenuto con successo".

Fonte: Ufficio Stampa Comune Borgo San Lorenzo

