Nozze d'oro e oltre, Certaldo celebra 66 coppie

Prosegue la tradizione della consegna di un attestato di felicitazioni alle coppie che festeggiano 50 e 60 anni di matrimonio. Iniziativa che, con la Giunta guidata da Giacomo Cucini, si è trasformata da momento individuale, con la pergamena consegnata da sindaco o assessore direttamente ai coniugi, a festa collettiva, in un giorno dell'anno.

L'iniziativa (quest'anno doppia perché nel 2017 non fu possibile organizzarla), si è svolta in due distinti pomeriggi al Centro “Auser” nella casa delle associazioni della Galleria Boccaccio, sono state invitate le 48 coppie sposatesi nel 1967 e 1968 (50 anni fa) e le 18 sposatesi nel 1957 e 1958 (60 anni fa), che risultano residenti oggi a Certaldo. Molti i presenti, mentre altri, impossibilitati, hanno chiamato la Segreteria del sindaco per ritirare successivamente l‘attestato.

“È importante farvi gli auguri con un'iniziativa pubblica - hanno detto il sindaco Giacomo Cucini e l'assessore Clara Conforti - perchè questo è un modo per dare un riconoscimento ad un impegno speciale: quello di due persone che fanno un patto, decidono, e poi si impegnano per riuscire a sostenersi a vicenda, a condividere gioie e dolori. Festeggiare il traguardo raggiunto in pubblico è anche una bella occasione per fare socialità, per tanti è l'occasione di ritrovarsi dopo anni con coppie di coetanei, per tutti il modo di valorizzare una parte importante delle comunità certaldese. Perchè i risultati frutto di impegno, volontà e costanza siano d’esempio anche per i giovani di oggi”.

